Boyabat Belediyesi “Anlayarak Hızlı Okuma” Düzenledi

BOYMEK KAPSAMINDA YENİ KURS AÇILDI

Boyabat Belediyesi Meslek Eğitim Kursları (BOYMEK) dahilinde “Anlayarak Hızlı Okuma Kursu” düzenlendi. Belediye Başkanı Hasan Kara, “Eğitim geleceğimizin en güçlü teminatıdır. Gençlerimizin sınavlarda başarı sağlamaları, dikkatlerini artırmaları ve daha hızlı, daha verimli okumaları için ‘Anlayarak Hızlı Okuma Kursu’ açtık.” sözleriyle kursun önemine dikkat çekti.

GENÇLER BİLGİYE ULAŞACAK

Başkan Hasan Kara, “Boyabat Belediyesi olarak bizler, gençlerimizin eğitim hayatlarında daha başarılı olmaları için her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Sınavlarda zamanı yetiştiremeyen, uzun paragraflarda zorlanan, dikkatini toplamakta güçlük çeken evlatlarımız için açtığımız bu kursun, onların akademik başarılarına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.” dedi. Başkan, hedeflerinin sadece bir kurs açmak değil, gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak ve düşünce ufuklarını genişletmek olduğunu vurguladı. “Çünkü inanıyoruz ki bilgiye ulaşmanın en güçlü yolu okumaktan geçer.” ifadeleriyle kursun amacını özetledi.

KURSUN SÜRESİ VE İLGİ

Belediye, bugüne kadar eğitime, kültüre ve gençliğe yönelik projeler üretmeye devam edeceğinin altını çizen Kara, “Tüm kursiyer öğrencilerimize başarılar diliyor, ailelerine de çocuklarını bu kurslara yönlendirdikleri için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. Kasaplar Çarşısı, Boyabat Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen “Anlayarak Hızlı Okuma Kursu”, ortaokul öğrencilerine yönelik ve iki hafta sürecek. Ayrıca talepler doğrultusunda ikinci kursun da açılabileceği belirtildi.