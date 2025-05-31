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Boyabat’ta Araçta Yangın Çıktı

OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

Sinop’un Boyabat ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Furkan Demirkol’un kullandığı 57 ABF 001 plakalı otomobil, Osmanköy mevkisinde motor kısmından alev aldı.

SÜRÜCÜ YARDIM İSTEDİ

Yangını fark eden sürücü, aracını hemen yol kenarına çekip itfaiyeden yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ancak, yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

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