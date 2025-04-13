Boyabat’ta Bilgi Yarışması Düzenlendi

YARIŞMA HAZIRLIKLARI VE KATEGORİLERİ

Sinop’un Boyabat ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından üniversite ve lise öğrencilerine yönelik umre ödüllü bilgi yarışması düzenleniyor. Boyabat İlçe Müftülüğü’nün koordinasyonunda, Boyabat Atatürk Ortaokulu’nda yapılan bu yarışmaya lise ve üniversite öğrencileri katılıyor. Yarışmacılar, lise kategorisinde ‘Diyanet İşleri Başkanlığı Temel Dini Bilgiler’ ve ‘Gençler İçin 99 Soruda Peygamberimiz’ isimli eserlerden, üniversite kategorisinde ise ‘Diyanet İslam İlmihali’ ve ‘Gençler İçin 99 Soruda Peygamberimiz’ adlı kitaplardan sorumlu tutuluyor.

MÜFTÜDEN TEŞEKKÜR VE BAŞARI DİLEKLERİ

Yarışma öncesinde bir açıklama yapan İlçe Müftüsü Recep Unutmaz, katılan tüm gençlere başarılar dileyerek, “Bu tür etkinlikler gençlerimizin manevi gelişimi açısından çok değerli. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm katılımcılara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Yarışmanın sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten bir ay sonra açıklanacak.