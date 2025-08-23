Boyabat’ta Gençler Çevre Temizliği Yaptı

GÖNÜLLÜ GENÇLER ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI

Boyabat’ta gönüllü gençler, mesire alanlarında çevre temizliği gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Boyabat Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllüleri “Temiz Gelecek İçin El Ele” parolasıyla Kurusaray köyü mesire alanında çöp toplayarak farkındalık oluşturdu.

ÇEVRE KORUMANIN ÖNEMİ

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, çevreyi korumanın görev değil, geleceğe karşı bir borç olduğunu belirtti. Temiz çevrenin sağlıklı yaşam ile bağlantısını vurgulayan Erdem, “Gençlerimiz ile mesire alanında çevre temizliği yapıldı. Gençlerimizin değişik alanlardaki farkındalıklarını artırmayı istiyoruz” dedi. Bu kapsamda gençlerle tarım, çevre, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlediklerini ifade etti.

ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Erdem, özellikle bu yaz ülkeyi etkileyen orman yangınlarına dikkat çekti. Doğaya ve mesire alanlarına bırakılan çöpler ile şişelerin, orman yangınlarına sebep olabileceğini dile getirdi. Çevre bilincinin gençlerde oluşmasını sağlamak amacıyla mesire alanlarında ve sıkça kullanılan toplumsal alanlarda çevre temizliği gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.