Boyabat’ta Güvenli Motosiklet Etkinliği Yapıldı

ETKİNLİĞİN YERİ VE AMACI

Sinop’un Boyabat ilçesinde, motosiklet sürüşünün güvenliğini artırmak amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Bu organizasyon, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri iş birliğiyle gerçekleştirildi. “Motosiklet Eylem Planı Güvenli Motosiklet Kullanımı Kampanyası” aracılığıyla, motosiklet kullanıcılarına reflektif yelek dağıtımı yapıldı ve güvenli sürüş ile ilgili önemli konularda bilgilendirme çalışmaları yürütüldü.

BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

Etkinlik sırasında, motosiklet sürücülerine kask kullanımı, koruyucu ekipmanların önemi, hatalı sollama ve hız sınırlarına uyma gibi konularda bilgi verildi. Ayrıca, katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Bu çalışmalar, sürücülerin güvenliğini sağlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Adnan Menderes Bulvarı’nda, İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki kavşakta gerçekleştirilen bu etkinliğe, Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Doğu Kan Altın katılım gösterdi. Bu tür organizasyonlar, motosiklet kullanımının daha güvenli hale getirilmesine katkı sağlıyor.

Zabıta Ekipleri Denetimler Gerçekleştirdi

Batman Belediyesi zabıta ekipleri, otobüs terminali ve marketlerde denetim yaptı. Dilencilik önlemleri alırken, marketlerin hijyen ve ruhsat durumlarını kontrol etti.
Haberler

Darren Aronofsky’nin “Suçüstü” Yılında Vizyona Girecek

'Suçüstü' filmi, New York'un karanlık sokaklarında Hank Thompson'un gangsterlerle dolu bir maceraya atılışını ele alıyor. Basın gösteriminde eleştirmenler, mizah ve şiddeti ustaca harmanladığını vurguladı.

