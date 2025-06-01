Boyabat’ta İki Araç Çarpıştı, Yaralı

İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA YARALILAR BULUNUYOR

Sinop’un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve bu kaza sonucunda 2 kişi yaralandı. Sinop’tan Boyabat yönüne ilerleyen M.A.B. (74) idaresindeki 57 DC 352 plakalı otomobil, Boyabat’dan Kastamonu istikametine giden H.Ö. yönetimindeki 57 ACB 112 plakalı araçla Osmanköy mevkisindeki Boyabat Bölge Trafik Amirliği önündeki kavşakta çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda sürücü M.A.B. ile araçtaki yolcu R.B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine taşındı. Kazanın sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.