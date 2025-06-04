Boyabat’ta Motosiklet Uygulaması Yapıldı

UYUMLU VE GÜVENLİ TRAFİK SAĞLAMAK İÇİN UYGULAMA

Sinop’un Boyabat ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik bir uygulama gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, ilçede güvenli ve huzurlu bir ortam sağlamak için çeşitli çalışmalar yapıyor.

TRAFİK KURALLARINA UYMAYANLARA CEZA

Bu kapsamda yapılan uygulamaya üç farklı ekip ve sekiz personel katıldı. Uygulama süresince, toplamda sekiz motosiklet sürücüsüne farklı trafik kuralları ihlalleri nedeniyle 60 bin 271 lira tutarında cezai işlem uygulandı. Ayrıca ekipler, eksiklikleri bulunan bazı motosikletleri de trafikten men etti.