Boyabat’ta Otobüs Kazasında 6 Yaralı

SERVİS OTOBÜSÜ KAZASI

Sinop’un Boyabat ilçesinde, işçileri taşıyan bir servis otobüsünün yol kenarındaki toprak yığına çarpması sonucunda 6 işçi yaralandı. Kastamonu’nun Hanönü ilçesindeki bir bakır işletmesinde çalışan işçileri Boyabat ilçesine götüren otobüs, Devrim Gezer’in yönetimindeki 06 FM 2756 plakalı araç, Koçak köyü civarında yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.

KAZA SONRASI MÜDAHALELER

Kaza sonrasında olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada sürücünün yanı sıra, otobüste bulunan işçiler B.K, M.K, Ö.A, G.Ç. ve M.E. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yerinde yaptığı müdahalelerin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uyuşturucuyla Mücadele Hakkında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelede ele geçirilen maddelerin tarihi seviyelere ulaştığını vurgulayarak, kararlılıklarının sürdüğünü açıkladı.
Mengen’deki Orman Yangını Kontrol Altında

Mengen'de meydana gelen orman yangını, rüzgar nedeniyle hızla yayıldı ve 5'inci saatinde kısmen kontrol altına alındı. Ekipler, yangına müdahaleye devam ediyor.

