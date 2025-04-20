Boyabat’ta Şinasi Çilden’le Anma Konseri

SANATA VE ANILARA ADANMIŞ BİR GECE

Sinop’un Boyabat ilçesinde, Gazi Üniversitesi Çello Orkestrası tarafından Viyolonsel sanatçısı Şinasi Çilden’i anma amacıyla bir konser düzenlendi. Bu etkinlik, Boyabat Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte, bir yıl önce hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) eski viyolonsel grubu üyesi Şinasi Çilden, Gazi Üniversitesi Çello Orkestrası tarafından verilen konserle yad edildi. Konser öncesinde sanatçının geçmişteki performanslarından video görüntüleri izletildi ve hayatı hakkında bilgiler sunuldu. Çilden’in, viyolonsel sanatçısı olarak pek çok eser düzenlediği ve birçok yetenekli öğrenci yetiştirdiği vurgulandı.

39 ÇELLİSTEN OLUŞAN BİR ORKESTRA

Gazi Üniversitesi Çello Orkestrası, Şef Prof. Dr. Şebnem Yıldırım Orhan yönetiminde, farklı üniversitelerden akademisyenler ve öğrencilerden oluşan 39 çellistin katılımıyla sahne aldı. Orkestra, Şinasi Çilden’in eserleri de dahil olmak üzere toplam 16 eseri icra ederek salonda bulunan dinleyicilere bir müzik şöleni sundu.

Program bitiminde, Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, Orkestra Şefi Prof. Dr. Şebnem Yıldırım Orhan’a teşekkür ederek bir plaket ve çiçek takdim etti. Başkan Kara, “Hiçbir karşılık beklemeden rahmetli hocamız Şinasi Çilden’in anısına ilçemizde gerçekleştirdiğiniz bu konseri, para versek bile yapamazdık. Boyabat halkı böyle güzel bir sanatsal etkinlik için size daima minnettar kalacak” dedi. Ayrıca, Boyabat Belediyesi Meclis toplantısında oy birliğiyle alınan bir kararla, kültür merkezinin konferans salonunun “Şinasi Çilden Konferans Salonu” olarak adlandırıldığını duyurdu. Başkan Kara, “Rahmetli hocamız Şinasi Çilden, Boyabat ve Türkiye için değerli bir isimdi. Kendisine gereken önemin verilmesini istedik. Merhum değerli sanatçımız Şinasi Çilden’in aziz hatırasına ithafen düzenlenen bu anlamlı konser, yalnızca bir müzik dinletisi değil, aynı zamanda bir vefa, bir kültür, bir medeniyet akşamıydı” ifadelerini kullandı. Program sonunda hatıra fotoğrafları çekildi.