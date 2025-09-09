Haberler

Boyabat’ta Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Sinop’un Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, sentetik kannabinoid hammaddesi, bonzai ve metamfetamin yakalandı. Operasyon sonucunda gözaltına alınan üç şüpheli, haklarında yapılan yargılama sonrası tutuklandı.

Aramalar ve Ele Geçirilen Maddeler

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Eylül’de belirlenen hedeflere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan aramalarda şüphelilerin üzerinde, eşyalarında ve araçlarında toplamda 20,50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 11,80 gram sentetik kannabinoid ve 3,6 gram metamfetamin ele geçirildi.

Adli Süreç ve Emniyet Açıklaması

Yakalanan üç zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, “Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Şehrimizin huzur ve güvenliği için görevimizin başında, vatandaşlarımızın yanındayız” şeklinde bir açıklama yaptı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ağrı’nın Canlı Hayvan Borsası Açılacak

Ağrı'da şap hastalığı nedeniyle geçici kapatılan Canlı Hayvan Borsası, aşılama çalışmalarının tamamlanmasıyla 10 Eylül 2025'te tekrar açılacak.
Haberler

Antalya’da Trafik Kazasında Hayat Kaybı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın ardından sürücü yaralanırken, soruşturma sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.