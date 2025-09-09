Boyabat’ta Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Sinop’un Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, sentetik kannabinoid hammaddesi, bonzai ve metamfetamin yakalandı. Operasyon sonucunda gözaltına alınan üç şüpheli, haklarında yapılan yargılama sonrası tutuklandı.

Aramalar ve Ele Geçirilen Maddeler

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Eylül’de belirlenen hedeflere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan aramalarda şüphelilerin üzerinde, eşyalarında ve araçlarında toplamda 20,50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 11,80 gram sentetik kannabinoid ve 3,6 gram metamfetamin ele geçirildi.

Adli Süreç ve Emniyet Açıklaması

Yakalanan üç zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, “Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Şehrimizin huzur ve güvenliği için görevimizin başında, vatandaşlarımızın yanındayız” şeklinde bir açıklama yaptı.