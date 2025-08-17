Boyabat’ta Yanan Araç Kullanılamaz Oldu

KONTROLSÜZ YANGIN DURUMU

Sinop’un Boyabat ilçesinde, yolculuk ettiği esnada yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay, Çamlıca Mahallesi’nde, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi önünde gerçekleşti. O.T. tarafından kullanılan 57 ACR 321 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler içinde kaldı.

İTFAİYEDEN YARDIM ALINDI

Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurarak hemen itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekibi, yangını başarılı bir şekilde söndürdü. Ancak, yangın sonucunda yanan araç kullanılmaz duruma geldi.