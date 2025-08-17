Haberler

Boyabat’ta Yanan Araç Kullanılamaz Oldu

KONTROLSÜZ YANGIN DURUMU

Sinop’un Boyabat ilçesinde, yolculuk ettiği esnada yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay, Çamlıca Mahallesi’nde, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi önünde gerçekleşti. O.T. tarafından kullanılan 57 ACR 321 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler içinde kaldı.

İTFAİYEDEN YARDIM ALINDI

Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurarak hemen itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekibi, yangını başarılı bir şekilde söndürdü. Ancak, yangın sonucunda yanan araç kullanılmaz duruma geldi.

Serap Aksüt, Kadınların Başarabileceğini Gösteriyor

Malatya'da lastik tamircisi olarak 24 yılını geride bırakan Serap Aksüt, kadınların başarılı olabileceğine dair güçlü bir örnek teşkil ediyor. Azmiyle zorlukları aşıyor.
Adana’da Dolandırıcılık İçin 8 Tutuklama

Adana'da sosyal medyada dolandırıcılık yapan 8 kişi tutuklandı. Çetenin lideri, 25 farklı suçtan aranıyordu. Bir mağdurun başvurusu sonucu operasyon gerçekleştirildi.

