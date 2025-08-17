Boyabat’ta Yanmış Araç Olayı Yaşandı

OTOMOBİL YANGINI BOYABAT’TA MEYDANA GELDİ

Sinop’un Boyabat ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir otomobil, tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay, Çamlıca Mahallesi’nde bulunan Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi önünde, dün gece saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, düğünden dönen ailenin bulunduğu O.T. yönetimindeki 57 ACR 321 plakalı otomobilden aniden dumanlar çıkmaya başladı.

ALEV ALAN OTOMOBİL İÇİN HIZLA MÜDAHALE

Durumu fark eden sürücü, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürerek yangını kontrol altına aldı. Ancak yangın sonrasında otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının sebebinin araştırılması amacıyla olayla ilgili inceleme başlatıldı.