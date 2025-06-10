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Boyabat’ta Yayla Şenliği Gerçekleşti

YAYLA ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Sinop’un Boyabat ilçesinde bir yayla şenliği gerçekleştirildi. Gündüzlüler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen bu etkinlikte katılımcılara çeşitli yöresel yemekler ikram edildi ve müzik dinletileri sunuldu. Ayrıca, çocuklar için çeşitli oyun gösterileri düzenlendi. Şenlik katılımcılara eğlenme fırsatı sundu.

KAYMAKAM’DAN TEŞEKKÜR

Şenliğe katılan Kaymakam Enver Yılmaz, burada yaptığı konuşmada etkinliği organize eden dernek yönetimine teşekkür etti. Bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğin güçlenmesi açısından önemli olduğunu belirten Yılmaz, “Allah birlik ve beraberliğinizi daim etsin. Nasıl ki buraya şenlikle geldiyseniz, inşallah dönüşte de kurallara uyarak evinize şenlikle girersiniz. Emeği geçen dernek başkanlarına ve yönetimlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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