Boyabat’ta Yayla Şenliği Gerçekleştirildi

SİNOP’UN YAYLA ŞENLİĞİ COŞKUSU

Sinop’un Boyabat ilçesinde keyifli bir yayla şenliği gerçekleştirildi. Gündüzlüler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, katılımcılara çeşitli yöresel lezzetler ikram edildi ve müzik dinletileri yapıldı. Şenlik sırasında çocuklar için çeşitli oyun gösterileri de düzenlenerek, katılımcıların eğlenceli vakit geçirmesi sağlandı.

ŞENLİĞE KATILAN KAYMAKAM’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Şenliğe katılan Kaymakam Enver Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, düzenleyen dernek yönetimine teşekkür etti. Bu tür organizasyonların, birlik ve beraberliğin güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Yılmaz, “Allah birlik ve beraberliğinizi daim etsin. Nasıl ki buraya şenlikle geldiyseniz, inşallah dönüşte de kurallara uyarak evinize şenlikle girersiniz. Emeği geçen dernek başkanlarına ve yönetimlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.