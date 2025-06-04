Boyalan Köyü’nde Üretim Artıyor

ÜRETİM ARTIKLARI VE EKONOMİK KATKI

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Boyalan Köyü’nde, pancar, patates ve hayvancılık faaliyetleriyle bölge ekonomisi güçleniyor. Boyalan Köyü muhtarı Orhan Çiftçi, yaklaşık bir yıldır yürüttüğü görev süresince tarım ve hayvancılığa öncülük yapıyor. Verimli topraklara sahip köyünün potansiyelini artırmak için yoğun çaba gösteriyor.

KAYNAĞIMIZ TOPRAK VE DEVAM EDEN ÇABALAR

Köy halkının temel geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu belirten muhtar Çiftçi, şu ifadeleri kullanıyor: “Şu an şeker pancarı, buğday, arpa ve patates ekimi yapıyoruz. Hayvancılıkla da uğraşıyoruz. Yaylamız var, yaz aylarında hayvanlarımızı oraya çıkarıyoruz. Tüm bu çabalarımızın temelinde hem milletimize hem de devletimize katkı sağlamak var.”

DİYADİN’DE İLK PANCAR EKİMİ YAPAN KÖY

Muhtar Çiftçi, Boyalan Köyü’nün Diyadin’de pancar ekimi gerçekleştiren ilk köy olduğunu vurguluyor. “Bu bölgede ilk pancarı eken köy bizim köyümüzdür. Topraklarımız oldukça verimli. Eğer devletimiz el verirse bu topraklar daha fazlasını üretmeye hazır,” diyor.

1000 DÖNÜMDE PANCAR EKİMİ

Bu yıl Boyalan Köyü’nde bin dönüm arazi üzerinde şeker pancarı ekimi gerçekleştirildi. Bölgenin yüksek rakımı ve verimli toprak yapısı, üretim için oldukça elverişli. Çiftçi, “Çapa çalışmaları da devam ediyor. Herkes elinden geleni yapıyor,” ifadesinde bulunuyor.

SULAMA SORUNU HENÜZ ÇÖZÜLMEDİ

Köy halkından Recep Çiftçi, sulama sorununa dikkat çekiyor: “Mazotu koyuyoruz, traktörü çalıştırıyoruz ama su olmadı mı üretim aksıyor. Sulama kanalı eksikliği yüzünden sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz.”

İMKAN VERİLSİN, DAHA FAZLASINI YAPARIZ

Son olarak, muhtar Orhan Çiftçi, köy halkının çalışkanlığını dile getirerek, sunulan imkanlarla daha verimli işler yapılabileceğini belirtiyor: “Köyümüz merkezi bir köy. Tarımsal anlamda potansiyeli çok yüksek. Devlet el atarsa çok daha güzel işler yapacağız.”