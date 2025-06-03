Boyalan Köyü’ndeki Okul Yeniden Açılsın

KAPATILAN OKUL İÇİN YENİDEN AÇILMA TALEBİ

Boyalan köyünde köy halkı, depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle kapatılan okulun yeniden açılması için yetkililere çağrıda bulundu. Alınan bilgiye göre, Diyadin ilçesine bağlı Boyalan köyündeki okul, geçen yıl yıkılma riski bulunduğu için kapandı. Köylüler, okulun tadilata alınarak tekrar açılması için yetkililere talepte bulundu.

EĞİTİMDEKİ MAĞDURİYETLER

Köy Muhtarı Orhan Çiftçi, “Geçen seneden beri bizim okulumuz kapalı. Bu nedenle çocuklarımız mağdur durumda. Özellikle anaokulunun açılması, çocukların temel eğitim alması açısından çok önemli. Talebimizi yetkililere ilettik. Umuyorum ki gelecek yıl okulumuz tekrar açılır. Devletimize, vatanımıza katkı sağlamak adına çocuklarımızın eğitim hakkı geri verilsin istiyoruz” diye belirtti.

ÖĞRENCİLERDEN DESTEK TALEBİ

Eğitimlerine başka bir okulda devam eden köydeki öğrenciler de okulun yeniden açılmasını istiyor. Bir minik öğrenci, “Okulumuz açılsın. Tüm arkadaşlarımızla okula gitmek istiyoruz. Onları da çok özledik. Keşke bizim okulumuz yeniden açılsa. Eğer açılırsa çok mutlu oluruz, hep birlikte eğleniriz” diyerek okul özlemini ifade etti.