Boydak’ın eşine 7,5 yıl hapis

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile ilişkili olduğu gerekçesiyle yargılanan Boydak Holding eski yöneticisi ve Mustafa Boydak’ın eşi Müjgan Boydak’ın cezası belli oldu.

15 Temmuz 2016 hain kanlı darbe girişiminden 26 gün sonra Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında 120 iş adamına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda Müjgan Boydak da gözaltına alınmış, ifadesinin ardından salıverilmişti. Anayasal Suçlara Karşı İşlenen Suçlarla Mücadele Savcısı Salih Kılıçdağı, Müjgan Boydak ile ilgili iddianamesini hazırlayıp mahkemeye göndermişti. Mahkeme iddianameyi kabul ederek, Boydak’ın yargılanmasına karar verdi. Davanın ilk celsesi 21 Haziran 2018’de görüldü.

Mustafa Boydak da duruşmayı izledi

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dördüncü celsesinde tutuksuz sanık Müjgan Boydak ve avukatları hazır bulundu. Boydak Holding eski yöneticisi Mustafa Boydak da sanık olan eşinin duruşmasını izledi.

Savcı önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak sanık Müjgan Boydak’ın gizli tanık beyanlarında örgütte abla pozisyonunda olduğu, örgüte yardımda bulunduğu, örgüt organizasyonlarına katıldığı, FETÖ’den kapatılan Melikşah Üniversitesi’ne 50 bin TL havale gönderdiği, yurt dışı kayıtlarında örgüt üyeleri ile yurt dışına çıkış günlerinin çakıştığı, örgütte aktif olarak yer aldığı ve gizliliğe riayet ettiği iddiaları ile ‘üyelik’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları, Savcılık mütalaasına karşı savunmalarını yaptıktan sonra karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan sanık Müjgan Boydak, “Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

Tanık olarak dinlenmişti

Davanın 20 Kasım’da görülen üçüncü celsesinde tanık olarak dinlenen Mustafa Boydak, “Eşimin Bank Asya hesabı yok, FETÖ’den kapatılan Melikşah Üniversitesi’ne 2013 yılında eşim adına ben havale ettim. Eşimin sonradan haberi oldu. O zamanlar iş adamıydım, Kayseri Sanayi Odası’nda 12 yıl başkanlık yaptım. Eğitime katkı olsun diye dört üniversiteye de yardım yapıyordum. Amacım sadece bu işin sevabıydı, eşim de bu sevaba ortak olsun diyerek onun adına gönderdim. ERÜ’de kreş, ilköğretim okulu, İstanbul Pendik’te Kızılay’a ait aş evlerini kendi adımız ile yaptırdık. Hayırlarda eşimin adı da bulunsun istedim. Benim hakkımda yerel mahkeme ‘üyelik’ suçundan 7.5 yıl mahkumiyet verdi” diye ifade vermişti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Müjgan Boydak’a ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Müjgan Boydak hakkında hüküm kesinleşinceye kadar yurt dışı yasağının devamına karar verildi.

TRT