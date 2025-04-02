Boykot Çağrılarına İstanbul’dan Soruşturma Açıklaması

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda “boykot” çağrıları olarak bilinen ve ayrıştırıcı olarak nitelendirilen söylemler hakkında re’sen soruşturma başlattığını duyurdu. Bu açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda ‘boykot’ çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik re’sen ‘nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından soruşturma başlatıldı.” Soruşturmanın ana sebeplerinin “nefret ve ayrımcılık” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” olduğu belirtildi.

TİCARET BAKANINDAN AÇIKLAMALAR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, boykot çağrılarının sonucunda ticaretinde maddi kayıplar yaşayan esnafın, şirket sahipleri ve hissedarlarının borçlar hukuku çerçevesinde tazminat davası açma hakkı olduğunu vurguladı ve “Bu konuda kimse tereddüt etmesin” dedi. Bolat, bazı kişi ve kuruluşların sosyal medya üzerinden “2 Nisan’da ticareti durduralım” şeklindeki boykot çağrılarını eleştirerek, bu çağrıların ekonomik faaliyetleri olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

BOYKOT ÇAĞRILARINA TEPKİ

Nisan ayının gelmesiyle birlikte baharın başlangıcını, doğanın canlanmasını ve ekonominin gelişmesini dile getiren Bolat, Türkiye Yüzyılı’nın ticarette de bir devrim yaratacağını sözlerine ekledi. Türkiye’nin ticaretteki büyümesi ve ekonomideki artışlarının rakamsal değerlerini hatırlatan Bolat, boykot çağrılarını muhalefetin iç yüzündeki skandalları gizleme çabası olarak değerlendirdi. “Boykot çağrıları ekonomiyi sabotaj girişimidir. Özellikle haksız ticaret, rekabet unsurları içermektedir” dedi.

ALISVERİŞE DAVET

Bolat, Ticaret Kanunu, borçlar kanunu, rekabet hukuku ve ceza hukuku açısından adalet mekanizmasında gerekenin yapılacağını vurguladı ve halkı bu azınlığın ekonomik alandaki olumsuz etkilerine karşı dimdik durmaya çağırdı. “Eğer bugün, yarın ya da birkaç gün içinde alışveriş yapmayı düşünüyorsanız, mutlaka 2 Nisan günü ticaretinizi yapmaya davet ediyoruz” diye ekledi. Ayrıca esnaf ve ticaret odalarına da bu konuda harekete geçmeleri için çağrıda bulundu.

GÜÇLÜ EKONOMİ HİSSİ

Bolat, Türkiye’nin terörle mücadelede ve ekonomik istikrarda elde ettiği başarıları, halkın iradesine saygı gösteren bir hükümet anlayışının ürünleri olarak öne çıkardı. Depremin yaralarını sarmaya, ekonomideki başarılara yeni başarılar eklemeye devam edileceğini belirtti. Özellikle ticareti durdurma çabalarının olumsuz sonuçlarının farkında olunması gerektiğini hatırlatan Bolat, “Bu konuda kimse tereddüt etmesin” şeklinde konuştu.