Boykot Çağrılarına Tepki Gösteren MÜSİAD İzmir

BOYKOT ÇAĞRILARINA TEPKİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Gökhan Temur, son zamanlarda gündeme gelen “Boykot” çağrılarına karşı tepkisini dile getirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Temur, “Son günlerde bazı çevrelerce desteklenen ve 2 Nisan için duyurulan genel boykot çağrısı, yalnızca ekonomik dengeleri bozma girişimi değil; aynı zamanda üretimi, istihdamı ve piyasaları hedef alan bir sabotaj niteliğindedir. Bu çağrı, ülkemizin yerli ve milli sermayesini zayıflatmayı, ekonomik bağımsızlığımızı tehlikeye atmayı ve küresel sermayeye alan açmayı amaçlayan açık bir girişimdir” şeklinde konuştu.

SAĞDUYULU HAREKET EDELİM

Temur, ekonominin bir milletin ortak emeği olduğunu belirterek, bu emeği sekteye uğratmaya yönelik her hareketin, sanayiciden esnafa, ihracatçıdan işçiye kadar herkese zarar verdiğini vurguladı. MÜSİAD İzmir olarak, İzmirli vatandaşları bu tür suni kriz çağrılarına karşı sağduyulu olmaya ve dayanışma içinde hareket etmeye davet ettiklerini iletti. “2 Nisan günü ekonomimize daha güçlü destek vermek için alışverişlerini ertelemeyen, yerli üretime ve markalara sahip çıkan her bir vatandaşımız, Türkiye’nin ekonomik istikrarına katkı sağlamış olacaktır” dedi.

ÜRETİM GÜCÜ VE İSTİKRAR VURGUSU

Temur, Türkiye’nin son yıllarda üretim gücü, ihracat odaklı büyüme modeli ve girişimcilerin azmi ile önemli bir ivme yakaladığını belirtti. İzmir’in bu başarıya en büyük katkıyı sunan şehirlerden biri olduğunun altını çizen Temur, istikrarlı büyümeyi tehdit eden hiçbir girişime sessiz kalmayacaklarını ifade etti. Temur, “İşletmelerimiz siyasi tartışmaların bir parçası haline getirilmemeli, tüm paydaşlar ülkemizin refahı için ortak akıl ve sağduyuyla hareket etmelidir” şeklinde sözlerini tamamladı.