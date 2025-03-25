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Boykot Çağrılarının Hedefinde Hangi Markalar Var?

Twitter (X), Instagram ve çeşitli forumlarda gerçekleştirilen boykot çağrıları geniş kitlelerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu tepkilerin merkezinde yer alan markalardan biri de güzellik ve kişisel bakım ürünleri zinciri olan Gratis. Kullanıcıların paylaşımları ve yorumları, Gratis’in boykot edilen markalar arasında olup olmadığını sorgulayan birçok iddiayı gündeme getirdi. Peki, Gratis boykot mu? Gratis neden boykot ediliyor? İşte, ayrıntılar…

MİTİNGDE YAPILAN BOYKOT ÇAĞRISI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’deki mitingde gerçekleştirdiği konuşmasında belirli markalara yönelik boykot çağrısı yaptı. Ancak siyasi duruşlar ve toplumsal hassasiyetler dikkate alındığında, bu boykot listesinin içinde Gratis markasına dair herhangi bir bilgi yer almıyor.

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