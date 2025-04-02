Boykot Çağrısı İstanbul’da Karşılık Bulmadı

BOYKOT ÇAĞRISINA CEVAP YOK

İstanbul’da muhalefetin yaptığı ekonomik boykot çağrısı beklenen etkiyi yaratmadı. Vatandaşlar, özellikle Bakırköy ve Bahçelievler gibi bölgelerde alışveriş merkezlerine ve restoranlara akın etti. Günlük yaşamlarını normal bir şekilde sürdüren vatandaşlar, bu çağrıya kulak asmıyor gibi görünüyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN GİRİŞİM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve ardındaki tutuklama süreci, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in iktidara yakın şirketler ve medya kuruluşlarına yönelik 24 Mart’ta yaptığı boykot çağrısını gündeme getirdi. Üniversite öğrencileri ise bu durumu bir adım öteye taşıyarak, 2 Nisan’da kapsamlı bir alışveriş boykotu yapacaklarını açıkladı. Ancak bu çağrı, alışveriş merkezlerine ve restoranlara olan ilgiyi artırmaya devam ediyor.

İSTANBUL’DA YAŞAM DEVAM EDİYOR

Alışveriş merkezleri ve restoranlardaki yoğunluk, muhalefetin boykot çağrısına tam ters bir durum olarak İstanbul’un genelinde dikkat çekiyor. Günlük yaşamı normal seyrinde sürdüren halk, bu tür çağrılara rağmen alışveriş yapmaya devam ediyor.