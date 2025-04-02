Boykot Çağrısına Rağmen Alışveriş Yoğunluğu Sürüyor

BOYKOT ÇAĞRISI ETKİSİZ KALDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in belirli firmalara yönelik yaptığı boykot çağrısından sonra, 2 Nisan’da vatandaşlara ‘alışveriş yapmayarak hükümeti protesto edin’ önerisi bekleneni bulmadı. Bursa’nın Tarihi Hanlar Bölgesi ve Kapalı Çarşı’sında on binlerce insan, boykot çağrısını duymalarına rağmen alışveriş yapmayı devam ettirdi. “Boykottan haberdar mısınız?” sorusuna ise vatandaşlar, “Evet bilgim var, ancak anormal bir durum görmüyorum ve alışverişimi sürdürüyorum” yanıtını verdi.

ESNAFİN TALEBLERİ YÜKSEK

Kapalı Çarşı esnafı, Ramazan Bayramı sonrası ilk günde olmasına rağmen, 9 günlük tatil dolayısıyla işlerin bayram öncesi dönemle benzer seviyede olduğunu ifade etti. 2. Bayezid döneminden bu yana kesintisiz ticaretin yapıldığı Koza Han, yoğunluğu ile boykota en iyi cevabı vermiş oldu. 1958 yılındaki büyük yangında dahi yalnızca bir hafta süreyle duraklayan Bursa Kapalı Çarşı, her zamanki gibi kalabalık görünüyordu.

ALISVERİŞ DEVAM EDİYOR

Çarşıyı ellerinde alışveriş poşetleriyle dolduran vatandaşlar, Bursa’da ihtiyaç duydukları altın, ipek, takı, konfeksiyon ayakkabı ve yün çamaşır gibi ürünleri satın alarak dönmeye devam etti. Koza Han esnafından Recep Güzel, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada daha önce böyle bir boykot çağrısıyla karşılaşmadığını belirterek, “Şu anda çarşıda işler gayet hareketli. Hiçbir etkilenme söz konusu değil. Bayram öncesi yaşanan yoğunluk halen devam ediyor. Okulların ara tatilde olması ve 3 günlük idari izin bu durumu etkiliyor. Bursa, turistik bir şehir. Dünyanın birçok yerinden ve Anadolu’nun pek çok şehrinden turistler var. Biz çarşı esnafı olarak her zamankinden daha çok iş yaptık. Böyle bir alışveriş boykotu çağrısını anlamsız buluyorum” şeklinde düşüncelerini aktardı. Kuyumcu esnafı Musa Sami ise, dünya borsasında altın fiyatlarının artmasına rağmen alışverişlerde bir hız kesmenin olmadığını ve boykotu hissetmediklerini ifade etti.