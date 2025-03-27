Boykot.com Sitesine Erişim Engeli Getirildi

BOYKOT.COM SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Saraçhane eylemleri sırasında CHP lideri Özgür Özel’in duyurduğu boykot.com sitesine mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. Kullanıcıların bazı bilgiler ışığında boykotyap.com sitesine giriş yapıp yapamadığı merak ediliyor.

ERİŞİM ENGELİYLE İLGİLİ İDDİALAR

Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmasa da, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/4129 sayılı kararıyla erişimin engellendiği iddiaları sosyal medya ve bazı haber platformlarında yayılmaya devam ediyor. Bazı kullanıcıların siteye erişim sağladığı da bildiriliyor.