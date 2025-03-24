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Boykot Listesinde Yer Alan Markalar Hangileri?

BOYKOT LİSTESİ VE MARKALAR

24 Mart tarihli boykot listesi, sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, bu listeye dahil olan markaların neler olduğunu öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Tüketiciler, alışveriş yapmadan önce güncel boykot listesini kontrol ederek, kendi duyarlılıklarını ortaya koymak istiyor.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN LİSTE

Son dönemdeki siyasi ve sosyal olayların ardından, boykot listesinde bulunan markalar ve ürün grupları dikkat çekiyor. Sosyal medya kullanıcıları tarafından sık sık paylaşılan bu liste, hem yerli hem de yabancı birçok markayı kapsıyor. Hem tüketicilerin tepkilerini gösterdiği hem de markaların bu süreçte nasıl etkileneceği merakla bekleniyor.

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