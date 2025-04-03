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Boykot Soruşturması: 16 Kişi İçin Gözaltı Kararı

SOSYAL MEDYADA BOYKOT ÇAĞRILARI ÜZERİNE GÖZALTI KARARLARI

Sosyal medyada yapılan boykot çağrılarına yönelik olarak başlatılan soruşturma kapsamında toplamda 16 kişi için gözaltı kararı alındı. Emniyet güçleri, aralarında ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan bireyler, işlemleri için emniyete götürülürken, hala arama çalışmaları süren beş kişi daha mevcut.

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU’NDAN DESTEK MESAJLARI

Gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu’nun emniyetteki işlemleri devam ediyor. Üzümoğlu’nun, İmamoğlu’na destek bildirisine imza attığı ve Instagram hesabından “Hukuk, Adalet ve Demokrasi için Omuz Omuza” paylaşımı yaptığı gözlemlendi. Ayrıca, 2 Nisan boykotuna verdiği destek ile “Sanatçıymış ses çıkaramazmış, değil ses çıkaramayan sanatçı olamaz diyeceksiniz” şeklindeki paylaşımları da dikkat çekici bulunuyor.

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