Boykot Türkiye Ekonomisine Zarar Verecek

BOYKOTUN EKONOMİYE ETKİLERİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Sosyal Politika Uzmanı Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, 2 Nisan boykotunun Türkiye ekonomisine ciddi zararlar vereceğini belirtip, bu durumu Türk ekonomisine yapılmış bir darbe, suikast ve sabotaj olarak değerlendirdi. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve sonrasında yaşananlar üzerine, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Mart’ta iktidara yakın şirketler ve medya kuruluşları için boykot çağrısı yaptı. Özel’in 2 Nisan’da yerli ve milli ürünlerin boykot edilmesi yönündeki çağrısı ise ekonomi çevrelerinde ve kamuoyunda çeşitli tepkilere yol açtı. Bu konuda açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Yüksel, boykot çağrısını anlamanın imkansız olduğunu vurguladı. “Bir ülkenin ekonomisinin yavaşlatılması, hiçbir tarafa fayda sağlamaz. 2 Nisan boykotu tüm tarafları etkileyecek bir boykot olarak görülmeli” ifadelerini kullandı.

TOPLUMSAL ETKİLERİ VE TEHLİKELERİ

Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, bu boykotun sosyal ayrımcılığa yol açabileceğini belirterek, “Boykot, belli bir amacı gerçekleştirmek için işletmeler, kurumlar, ülkeler veya politik unsurları baskı altına alma eylemidir. CHP tarafından yapılan boykot çağrılarını ‘tüketim boykotu’ veya ‘ekonomik boykot’ olarak değerlendirebiliriz. Yerli işletmelerin siyasi görüş farklılıkları sebebiyle boykot edilmesi, tehlikeli bir sosyal ayrımcılığa zemin hazırlayabiliyor. Bu durum, mahalleler arasında ayrımların doğmasına neden olabilir” diye konuştu. 2 Nisan’da CHP Genel Başkanı tarafından yapılan boykot çağrısının mantığını çözmekte zorlandığını ekleyen Yüksel, bu tür bir tutumun ülkenin milli bütünlüğüne ciddi tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

EMEK SAVUNUCULUĞUNA TERS DÜŞEN BOYKOT ÇAĞRISI

Doç. Dr. Yüksel, ekonomik boykot çağrısının sosyal ayrımcılığı tetikleyebilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti. “Emek piyasası, türetilmiş talebe dayalıdır. Eğer mal üretimi durursa, çalışana olan talep de azalır. Emek savunuculuğu yapanların bu boykotu desteklemesi anlaşılır değil. 2 Nisan boykotunu ‘demokratik hak’ olarak pazarlamaya çalışmak doğru değil. Bu çağrıyı yapanların, köyünde çalışan üreticilerin haklarını ödeyebileceğini düşünmüyorum” dedi. Siyasi farklılıkların, ekonominin tamamında boykot çağrısına dönüşmesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

YERLİ ÜRÜNLERE YAPILAN BOYKOTUN ANLAMSIZLIĞI

Yüksel, “Boykotun Türkiye ekonomisine kesinlikle ciddi zararları olacak. Ekonomi Türkiye’de artık davranışsal bir zemine oturmuştur. Bu durum, insanların davranışlarını etkileyip sosyal ayrımcılığa yol açabiliyor. Yerli ürünlere karşı yapılan boykot kabul edilemez. Çünkü bir ülkede üretilen mal ve hizmet o ülkenin değeridir ve bu ürünlere karşı olan boykot kararı yanlıştır. Bu durumu sürdürmek, karşı bloktaki insanların da benzer tavırlar sergilemesine yol açabilir. Türkiye’nin ekonomik ve sosyal durumu açısından sıkıntılı bir sürecin kapısını açabilir” şeklinde görüş bildirdi.