Boykotyap.com Boykot Listesi Erişime Açıldı

CHP GENEL BAŞKANI’NDAN BOYKOT DUYURUSU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, planladığı boykot listesinin paylaşılacağı boykotyap.com internet sitesinin erişime açıldığını açıkladı. Bu yeni platform, boykotla ilgili duyurulara ve markaların listesine ev sahipliği yapıyor.

BOYKOT YAP.COM’DA YER ALAN MARKALAR

Sitenin üst kısmında boykot temalı sloganlar yer alıyor. “Boykot sahnesinde #25 Mart 2025” başlığı altında, boykot listesine dahil edilen markalar kullanıcılara sunuluyor. Bu markaların hangi ürün veya hizmetleriyle katıldığı ve ne amaçla boykot edildiği bilgileri de sitede yer alıyor. Boykot markaları listesi güncel olarak takip edilebiliyor.