Boylu Köyü’nde Şehit İsimleri Anıldı

ŞEHİT İSMİ KÖY MEYDANINA VERİLDİ

Bitlis’in Güroymak ilçesinde hayatını kaybeden Jandarma Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Cahit Özer’in ismi, Erzincan’a bağlı Kemaliye ilçesinde bulunan Boylu köyündeki köy meydanına verildi. Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, beraberindeki heyetle birlikte 1993 yılında Bitlis/Güroymak’ta şehit düşen J.Kd.Üçvş. Hüseyin Cahit Özer’in isminin verilmesi için düzenlenen törene katılım gösterdi.

TÖRENDE ŞEHİTLER ANILDI

Köy halkının yoğun ilgi gösterdiği törende, Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler rahmetle anıldı. Törenin ardından Kaymakam Arıkan, emeği geçen herkese teşekkür ederek köyden ayrıldı.

Korgeneral Tuncay Altuğ, Vali’yi Ziyaret Etti

3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ, göreve başlar başlamaz Vali Hamza Aydoğdu ile bir araya geldi.
Erzincan’da Olay Meydana Geldi

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu bisikletli bir çocuk ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

