Bozankaya, Sürdürülebilir Ulaşım Projeleri Geliştiriyor

BOZANKAYA’DAN SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM PROJELERİ

Raylı sistemler ve elektrikli toplu taşıma sistemleri üreticisi Bozankaya, ulusal ve uluslararası projeleriyle sürdürülebilir şehir içi ulaşım alanında önemli bir rol üstleniyor. Şirketten gelen bilgiye göre, 2019 yılında Türkiye’den Bangkok’a yaptığı ilk metro ihracatının ardından, Siemens ile gerçekleştirdiği yeni ortaklık sayesinde Tayland’a 53 adet metro aracı daha gönderecek. Bu araçlar Orange Line ve Blue Line hatlarında hizmet verecek ve teslimatlar 2026’nın üçüncü çeyreğinde başlayacak, proje ise 2028 yılında tamamlanacak. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen “100 metro” projesi kapsamında İstanbul’un ulaşım ağına 25 adet 4 vagonlu tren seti dahil edilecek. Bu trenler, 88,2 metre uzunluğu ve 1366 kişilik kapasitesi ile GoA2 seviye sürücüsüz teknolojiye sahip olacak. Bozankaya’nın tramvayları, halen Antalya, Kayseri ve Kocaeli gibi büyük şehirlerde hizmet veriyor. Geçen yıl yapılan anlaşmalarla İzmir’e 22, Samsun’a ise 10 adet tramvay teslim edilecek. Ayrıca, Bursa’da 20 adet hafif raylı sistem aracı halkın kullanımına sunulacak.

İNOVASYON VE GÜÇLÜ YATIRIMLAR

Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, şirketin geliştirdiği yüksek yolcu kapasiteli ve enerji verimli metro ve tramvay sistemlerinin birçok ülkeye ihraç edildiğini söyledi. Romanya, İtalya, Sırbistan ve Tayland’da gerçekleştirilen projelerle Türk mühendisliğinin uluslararası düzeyde görünürlüğünün arttığını belirten Günay, “İnovasyon odaklı yatırımlar, Bozankaya’yı global bir marka haline getirdi.” ifadelerini kullandı. Günay, Bangkok projesinin Bozankaya’nın uluslararası ölçekteki yeterliliklerinin kabul görmesinin güçlü bir işareti olduğunu dile getirerek, “Her biri 800’den fazla yolcu taşıyabilen bu trenler, Tayland’ın sürdürülebilir ulaşım hedeflerine katkı sağlayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE’NİN ÇEVRE DOSTU ULAŞIM TALEBİ

Türkiye için üretilen araçlarla ilgili bilgilendirme yapan Günay, “Gebze-Darıca Metro Hattı için teslim edilen GoA4 seviye sürücüsüz metrolar, yüzde 70 yerlilik oranıyla üretildi ve 1476 yolcu kapasitesine sahip bu trenlerle karbon emisyonlarının azaltılmasına yardımcı oluyoruz.” dedi. Ayrıca tramvay projelerine de değindi. “Tramvay projelerimiz Romanya ile sınırlı kalmıyor, İtalya, Sırbistan ve Polonya gibi ülkelerde de yeni projelerde Bozankaya tercih ediliyor. Napoli için 20, Belgrad için 25 ve Elblag için 10 adet tramvay üretilecek. Avrupa’daki artan varlığımızla Türk üretim gücünü daha fazla şehirde tanıtmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu. Türkiye’nin ulaşımını çevre dostu ve yenilikçi araçlarla dönüştürmenin yalnızca bir görev değil, aynı zamanda bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Günay, “Ekonomik kalkınma ve iklim değişikliği ile mücadele yolunda çözümün bir parçası olmayı arzuluyoruz.” ifadesiyle sözlerini tamamladı.