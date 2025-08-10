Haberler

Bozayılar, Çöplükte Beslenirken Görüntülendi

Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki çöplüğe bozayıların geldiği ve beslenirken görüntülendiği görüldü. Sarıçam ormanları içinde yaşayan bu ayılar, her akşam yiyecek bulmak amacıyla ilçe merkezine 5 kilometre mesafedeki Acısu mevkisindeki çöplüğe inmeyi tercih ediyor.

Ayılar genellikle ya tek başlarına ya da yavruları ile birlikte çöplükte besleniyor. Bir anne bozayı, üç yavrusu ile birlikte çöplüğe inerek burada bir süre yiyecek aradıktan sonra ormanlık alana doğru hareket etti ve kısa sürede gözden kayboldu.

Erzurum’da Klasik Araç Fuarı Yapıldı

Erzurum'daki Klasik Otomobil Fuarı, 55 klasik aracın sergilendiği etkinlikte, Vali Çiftçi, turizm ve yarışma faaliyetlerinin artacağını duyurdu.
Doğacan Taşpınar Vefat Etti. Üzüntülüyüz

Tiyatro dünyası, 45 yaşındaki oyuncu Doğacan Taşpınar'ın vefatıyla sarsıldı. Oyuncular Sendikası, acı haberi kamuoyuna iletti.

