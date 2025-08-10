Bozayılar, Çöplükte Beslenirken Görüntülendi

BİR GÖRÜNTÜLENME OLARAK BASINA YANSIDI

Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki çöplüğe bozayıların geldiği ve beslenirken görüntülendiği görüldü. Sarıçam ormanları içinde yaşayan bu ayılar, her akşam yiyecek bulmak amacıyla ilçe merkezine 5 kilometre mesafedeki Acısu mevkisindeki çöplüğe inmeyi tercih ediyor.

İLGİ ÇEKEN YAVRULU ANNE BOZAYI

Ayılar genellikle ya tek başlarına ya da yavruları ile birlikte çöplükte besleniyor. Bir anne bozayı, üç yavrusu ile birlikte çöplüğe inerek burada bir süre yiyecek aradıktan sonra ormanlık alana doğru hareket etti ve kısa sürede gözden kayboldu.