Bozayılar Göl’de Yüzdü, Uyarı Geldi

BOZAYILARIN GÖLDE YÜZME ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderasında yaşamlarını sürdüren bozayıların Nemrut Krater Gölü’nde yüzdükleri anlar, cep telefonlarıyla kaydedildi. Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, göl çevresindeki ayı yoğunluğunun istikrarlı bir şekilde arttığını belirterek halkı uyardı. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde ‘Mükemmeliyet Ödülü’ almış olan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, bozayıların buz gibi suda yüzerken görüntülendikleri bir yer haline geldi. Doğaseverler, Nemrut’un muhteşem manzarasının yanı sıra yaban hayatı zenginliğini de vurgulayarak bu anların doğanın en güzel sürprizlerinden biri olduğunu ifade etti.

AYILARLA TEMAS RİSK TAŞIYOR

Doğa ve uzay gözlemciliği yapan Dr. Cihan Önen, son günlerde Nemrut Krater Gölü çevresindeki bozayı yoğunluğunun arttığını belirterek, vatandaşları uyardı. Özellikle bir anne ayı ve iki yavrusunun insanların yoğun olduğu alanlarda dolaştığını ifade eden Önen, bazı ziyaretçilerin ayıları elle besleyip onlarla selfie çektiğini söyledi. Önen, “Bu tür karşılaşmalar hem insanlar hem de ayılar için risk oluşturuyor. Ayılar saldırabilir, yaralanmalara yol açabilir ya da zarar görebilir. Bu tür temaslar ayıların beslenme alışkanlıklarını bozuyor ve insanların bulunduğu alanlara daha sık gelme eğilimi kazandırıyor” dedi. Ayrıca, Önen, göl çevresinde yüzülmemesi gerektiğini vurguladı.

BOĞULMA RİSKİ VE AYILAR

Doktor Önen, “Boğulma riski dışında ayılar su içmek ve yüzmek için göl kenarına geliyor. İnsanların bir koyda yüzerken, 150-200 metre ötede başka bir koyda ayılar da yüzebiliyor. Birçok kişi ayıların yüzebildiğinden haberdar değil” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu durum, insanların ve ayıların bir arada bulunduğu alanlarda tehlikeli anların yaşanmasına neden olabiliyor.