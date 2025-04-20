Bozcaada Açıklarında Yolcu Tahliyesi Yapıldı

ÇANAKKALE’DE KOL KIRILMASI TAHLİYESİ

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’nde yer alan Bozcaada ilçesi açıklarında demirli olan ‘Seven Seas Grandeur’ isimli yolcu gemisinde kolu kırılan Carolyn Sue-Mitchell, 47 yaşındaki yolcu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye ediliyor.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Marshall bayraklı ‘Seven Seas Grandeur’, Bozcaada’nın doğusunda demirli bulunduğu esnada, gemi içerisindeki yolcunun kolunun kırıldığı bilgisi geldi. Bu nedenle tıbbi tahliye talebi yapıldı. Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-908’, Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli sağlık ekibiyle birlikte olay yerine yönlendirildi ve kolu kırılan yolcu, hızlı bir şekilde tahliye edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Geyikli feribot iskelesine getirilen Carolyn Sue-Mitchell’in bilinci açık ve sağ olduğuna dair bilgiler alındı. Daha sonra ambulans ile hemen hastaneye kaldırıldı.