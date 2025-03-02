Bozcaada’da İngiliz Deniz Mayını İmha Edildi

DENİZ MAYINI İMHA EDİLDİ

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde bulunan denizdeki İngiliz yapımı deniz mayını kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi. Tuzburnu mevkisinde, sahilden yaklaşık 45 metre uzaklıkta İngiliz yapımı 200 kilogram TNT içeren bir deniz mayını tespit edildi. Bu durum, ilgili yetkililere ihbar edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İhbarın ardından, Sahil Güvenlik ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Ardından, Sualtı Savunma Komutanlığı (SAS) ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin detaylı incelemesinin ardından, mayın kontrollü bir şekilde patlatılarak etkisiz hale getirildi.