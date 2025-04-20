Bozcaada’da Paskalya Ayini Yapıldı

Olayın Kısa Tarihçesi

Kızıltepe ilçesindeki Doyuran köyünde 12 Aralık 2017’de akraba iki aile arasında bir kavga çıkıyor. Kavganın hemen ardından, taraflardan biri diğerine silahlı saldırıda bulundu. Bu saldırıda, 3 çocuk babası Necmettin Kılıç hayatını kaybederken, 4 aile üyesi de yaralanıyor. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan İ.K. ve V.K. mahkemeye çıkarılıyor ve ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası alıyor. Savcılık, aranan 6 firarinin ‘Kasten öldürme’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Yasaklı silah bulundurma’ suçlarından cezalandırılmasını talep ediyor. Mahkeme, yakalama emirlerinin uzun bir süre uygulanamaması nedeniyle dosyaların ayrılmasına karar veriyor.

Mahkeme Kararı ve İtiraz Süreci

Bu kararın ardından mağdur yakınları ve avukatları, üst mahkemeye başvuruyor ve karar bozuluyor. Mardin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, cezaevinden SEGBİS üzerinden katılıyor. Duruşma salonunda ise mağdurlar, yakınları ve avukatları yer alıyor. Mahkeme, duruşmayı 4 Temmuz’a erteliyor.

Balistik Rapor ve Gelişmeler

Duruşma sonrasında açıklama yapan mağdurların avukatı Gurbet Bilbay, 2017’de planlı bir şekilde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğünü ve 4 kişinin yaralandığını aktarıyor. Bilbay, 2 kişinin tutuklanıp ceza aldığını ancak 6 kişinin firari olduğunu belirtiyor ve olayda 8 kişinin ateş ettiğini ortaya koyan bir balistik raporunun bulunduğunu açıklıyor. Bilbay, “Balistik raporuna rağmen davada sadece 2 kişi ceza aldı” diyerek duruşma sırasında hakimin karar bozulmasına dair yorumunu eleştiriyor.

Firariler ve Güvenlik Endişeleri

Saldırıda yaralanan Beytullah Kılıç, kendilerine pusu kurulduğunu ve kuzeninin hayatını kaybettiğini ifade ediyor. Firarilerin dışarıda olduğuna ve kendilerine tehditler savurduklarına dikkat çekiyor. Kılıç, can güvenliklerinin olmadığını vurgulayarak firarilerin bir an önce yakalanmasını talep ediyor.

Firarilerin Durumu ve Jandarma Tutanakları

Jandarma tutanağında, firarilerden 2’sinin firarda oldukları süre içinde çocuk sahibi olduğu bilgisi yer alıyor ve bu durumla ilgili bazı belgeler mevcut. Tutanakta, Mustafa K.’nin 29.12.2023’te, Muaz K.’nin ise 18.09.2023’te çocuk sahibi olduğu belirtiliyor.

Çanakkale’deki Paskalya Kutlamaları

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde yaşayan Hristiyanlar, Paskalya Bayramı’nı kutlıyor. Bu yıl ayin, tadilatta olan Meryem Ana Kilisesi yerine Aya Yorgi Şapeli’nde yapılıyor. Ayini Bozcaada’ya özel gelen Papaz Akakios yönetiyor ve katılımcılara Paskalya yumurtası ile çeşitli yiyeceklerin bulunduğu hediyeler dağıtılıyor.

Çanakkale Orman Yangını ve Ağaç Dikimi

Çanakkale’de geçen yıl gerçekleşen orman yangınında zarar gören alanda 100 bin fidan toprakla buluşturuluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu alanın yeniden yeşertilmesi için çalışmalara başladı. Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, ağaç dikim sürecini yerinde inceledi ve 50 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu açıkladı.

Samsun’daki Trafik Kazası

Samsun’un Atakum ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarpıyor ve sürücü yaralanıyor. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk ediliyor. Sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıyor ve hastaneye kaldırılıyor.