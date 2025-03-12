Bozcaada Feribot Seferleri Hava Şartları Nedeniyle İptal

ÇANAKKALE’DEKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL OLDU

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’nde bulunan Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ediliyor. Bu durumu, Çanakkale Boğazı ile ada taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. açıkladı.

SEFERLERİN İPTALİ HAKKINDA

Şirket, Kuzey Ege Denizi’ndeki kötü hava şartları sebebiyle Bozcaada hattında bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Bu iptaller arasında Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada’dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli’den saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri yer alıyor.