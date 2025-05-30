Bozcaada Gathering Açık Havada “Link” Sergisi

KAMUSAL ALANDA YENİ SERGİ “LINK” AÇILIYOR

Bozcaada Gathering etkinliği çerçevesinde düzenlenecek olan “Link” sergisi, 1 Haziran’da açılacak. Etkinlik koordinasyonundan gelen açıklamaya göre, bu yıl ikinci defa gerçekleştirilecek olan Bozcaada Gathering, sanat ve bilimi bir araya getirerek doğayla uyumlu yaşam pratiklerinden kültürel mirasın korunmasına kadar birçok dönüşüm sürecini harekete geçirecek. Aynı zamanda bir deneyim festivali olarak katılımcıların bu süreçlerde aktif rol almasını sağlayacak.

FARKLI DİSİPLİNLERİN BİR ARAYA GELİŞİ

Açıklamada, serginin Bozcaada’ya odaklanarak coğrafya, tarih, biyoloji, sanat tarihi, edebiyat, müzecilik ve kültür tarihi gibi çeşitli disiplinlerde araştırmalar yapan bilim insanları ile bu temaları sanatında işlemeyi hedefleyen sanatçıları bir araya getireceği belirtildi. Projenin mentörlüğünü sanat tarihçi/eleştirmen Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün yapacak. Derin Uludağ ve Özgür Kavurmacıoğlu’nun uygulayıcı olduğu projeye, Berk Kır, Beste Kopuz, Çağrı Saray, Didem Erbaş, Erdal İnci, Eymen Aktel, Gizem Ünlü ve Tunca sanatçıları katılıyor. Bu sanatçıların üretim süreçlerine ise Prof. Dr. Turan Takaoğlu, Prof. Dr. Çiğdem Gül, Prof. Dr. Murat Tosunoğlu, Prof. Dr. Haluk Şahin, Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün ve pek çok bilim insanının katkıları olacak.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TEMALAR

Serginin kavramsal çerçevesi “remind-refound-reform” temaları üzerine inşa ediliyor. 2024 yılında daha kapsamlı düşünmeye davet eden bu proje, zaman algısını Alan Watts’ın gemi analojisinden yola çıkarak ele alıyor. Geçmiş ve gelecek arasında köprü kurarak, geçmişin sunduğu bilgilerle geleceğin hayallerini birleştiren bir anlatı oluşturuluyor. “Transthinking” yöntemi ile farklı disiplinlerin alternatif anlatılar oluşturması hedefleniyor. Bozcaada Gathering, çeşitli düşünce yapılarının yaratıcı süreçlerle bir araya gelmesini sağlayarak, ada ile ilgili çok disiplinli, kapsayıcı ve çok boyutlu bir üretim ve sergileme sürecini önceliklendiriyor.

DENEYİM ALANINA DÖNÜŞEN KAMUSAL ALAN

Kamusal alanın, ada sokakları, peyzajları, kıyıları ve alternatif alanları ile izleyicilerle paylaşılacağı yerleştirmeler, bir deneyim alanına dönüşüyor. Sergi, 30 Haziran’a kadar ziyaretçilere açık kalacak.