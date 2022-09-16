Bozdağ: 40 gün içinde nihai karar verilecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fatih Özer ve Levent Göktaş’ın ülkeye iade sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Thodex Kurucusu Fatih Özer ve Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iade sürecine ilişkin, “Azami 40 gün içinde bunların nihai bir karara bağlanması gerekiyor” dedi.

MEVZUATA AYKIRI ADIM ATAMAYIZ: (81 baronun iş bırakma eylemi kararı) İlgili mevzuat açık, ‘Aralık ayında hazırlanır, 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girer’ diyor. Mevzuata aykırı bir adım atamayız. Çalışmayı TBB ile birlikte yürütüyoruz, vakti gelince yürürlüğe girecek. Bunu bile bile 81 baro imza atıp bildiri yayımlıyor. Eylem kararı alıp bakanlığı, hükümeti töhmet altında bırakmak iyi niyetli bir yaklaşım değildir.

DOSYALAR ULAŞTI:(Thodex Kurucusu Fatih Özer, Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş’ın iadesi) Levent Göktaş ve Fatih Özer ile ilgili iade taleplerimizi ikili anlaşmalarımız ve uluslararası hukuka uygun şekilde hazırladık ve gönderdik. Dosyalar Bulgaristan’a da Arnavutluk’a da ulaştı. Azami 40 gün içinde bunların nihai bir karara bağlanması gerekiyor. Umarız ki Türkiye’nin iade talepleri olumlu cevap bulur.

EKİMDE TÜRKİYE’YE GELECEKLER: (Finlandiya ve İsveç’ten teröristlerin iadesi talebi) Madrid’de bir mutabakat metni imzalandı. Ekimde İsveç ve Finlandiya’dan teknik uzmanlar Türkiye’ye gelecek. Elimizdeki delillere, dosyalara güveniyoruz. Finlandiya ve İsveç şimdiye kadar kimseyi iade etmedi. Her iki ülkede de hem FETÖ’ye hem de PKK’ya en üst düzeyde desteğe devam ediyor. Bizim istediğimiz Türkiye’ye verdikleri sözü tutmalarıdır. NATO üyelik süreci bizim parlamentomuz tarafından onaylanmazsa üyelik işlemi tamamlanmamış olacak.