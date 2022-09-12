Bozdağ: Darbeler dönemi kapanmıştır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 12 Eylül’ün yıl dönümünde konuştu ve darbe döneminin kapandığını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Türkiye’de darbeler dönemi artık kapanmıştır. Türkiye, demokratik yürüyüşüne kararlılıkla devam edecektir” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye’de darbeler döneminin kapandığını ifade ederek, “12 Eylül darbesi dahil darbeler, demokrasi ve milli iradeye indirilmiş darbe olduğu gibi millete ve devlete ihanettir.” değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, sosyal medya hesabından 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“12 Eylül darbesi dahil darbeler, demokrasi ve milli iradeye indirilmiş darbe olduğu gibi millete ve devlete ihanettir. Darbeleri ve darbecileri bir kez daha lanetliyorum. Türkiye’de darbeler dönemi artık kapanmıştır. Türkiye, demokratik yürüyüşüne kararlılıkla devam edecektir.”