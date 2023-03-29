Bozdağ: Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta aday olması anayasal haktır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde aday olmasının anayasal hak olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili süren tartışmaları değerlendirdi. Bakan Bozdağ, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop, TBMM’de dün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs seçimlerinde yeniden cumhurbaşkanı adayı olmasına yönelik tartışmalarla ilgili, “Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yapılan itiraz başvuruları gayet normaldir. Bu bir rutindir, herhangi bir kişi de bunu yapabilir. YSK, zaten bir ön önceleme yapıp geçici aday listesi ilan etti. Değerlendirip kararını verecektir” dedi.

‘SİYASİ TARTIŞMADIR’

Daha önce de bu konuyla ilgili konuştuğunu hatırlatan Şentop, bu konuşmaları da Meclis Başkanı sıfatıyla değil, Anayasa Komisyonu’nun o dönemki başkanı olarak yaptığını kaydeden Şentop, “2017 yılının ocak ayında bu görüşmeler yapılmış. Ve orada bunu öngörerek, açıkça bir paragrafı da bu komisyon raporuna koymuşuz. Demişiz ki; ‘Bu kanun yürürlüğe girdikten sonraki olaylara uygulanacaktır. Önceki dönemde cumhurbaşkanı seçilenlerin bu kanun kapsamında yeniden 2 defa seçilme hakkı olacaktır’ diye de bir hükmü koymuşuz; daha bu tartışmaların esamesi okunmazken. Ben hukukçu olarak bu konuda 2 makale yazdım. Bir tanesi 40 sayfalık, birisi de 60 sayfa civarında bir makale. Kamuoyundaki bütün tartışmaları gözden geçirerek ve onların nerelerde yanlışlar yaptığını bizzat tespit ederek, göstererek bir hukuki tartışma şeklinde makale yazdım. Toplam 100 sayfalık bir şekilde tartıştık. Dolayısıyla bu tartışma bir siyasi tartışmadır, hukuki bir tartışma değildir” diye konuştu.