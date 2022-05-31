Bozdağ: Hakim ve savcılarımız kimsenin şamar oğlanı değil

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savcılarımızın kimsenin şamar oğlanı olmadığını vurguladı.

Yozgat Personel Eğitim Merkezi’nin açılışında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Hakim ve savcılarımız kimsenin şamar oğlanı değildir” dedi.

Bakan Bozdağ, ‘Yozgat Personel Eğitim Merkezi’nin açılışına katıldı. Açılış programına Bakan Bozdağ’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, eski Adalet Bakanı Kenan İpek, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Personel Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Özden de katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Bozdağ, yargı mensuplarına bir takım olaylar üzerinden saldırı kampanyası yürütüldüğünü belirterek, “Saygısızlığı aşan hakaret diline varan ve konuşana da yakışmayan onca haksız ifadeler, hakaretler, yakıştırmaları da görüyoruz. Bir kez daha ifade ediyorum; hakim ve savcılarımız hiçbir siyasinin veya hiçbir kesiminin, grubun şamar oğlanı değildir, olmayacaklardır da. Bu tür saldırılar karşısında onların hak ve hukukunu korumak, önce kurul başkanı adalet bakanı olarak benim ve hükümetimizin ortak görevidir” dedi.

“KARARLARIYLA KONUŞUYORLAR”

Avrupa’dan Türk yargı sistemi ve cezaevlerinde bulunan bazı isimler üzerinden değerlendirmeler yapıldığını hatırlatan Bozdağ, “Avrupa’dan gelenlere de söylüyoruz, Türkiye’nin cezaevlerinde bugün 315 bin civarında vatandaşımız var ama iki kişiyle ilgileniyorlar. İnsan hakları, hak, hukuk, adalet derken cezaevlerinde 315 bin civarında vatandaşımız var bunların hak ve hukukuna ilişkin size hiçbir şikayet gelmedi mi, neden onlarla ilgilenmiyorsunuz? Kimsenin onlarla bir derdi yok. Onların hak ve hukukuna dair, söylediklerine dair tek cümle duymadık, yüzlerine de söylüyoruz. İki elin parmağını geçmeyecek dava konusuyla ilgili işlerden dolayı her yıl neredeyse 20 milyon adli işlem ve karara imza aran hakim ve savcılarımıza haksız suçlamalara kimsenin muhatap kılmaya hakkı yoktur. Onlar konuşamıyorlar, kararlarıyla konuşuyorlar” ifadelerini kullandı.