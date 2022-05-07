Bozdağ: Irkçılık hastalığını bize bulaştıramazlar

Adalet Bakanı Bozdağ, “Dinimizin, tarihimizin reddettiği ve ecdadımıza bulaştırılmamış ırkçılık hastalığını hiç kimse aziz Türk milletinin evlatlarına bulaştıramayacaktır” açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, son günlerde sığınmacılarla ilgili yapılan açıklamalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bozdağ, yaptığı açıklamada “Türk milletinin evlatları arasında ırkçılık, kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmek ve halkın bir kesimini diğerine karşı kışkırtmak; hamakat veya akıl fukaralığı ya da gaflet değilse ihanettir” dedi.

Adalet Bakanı, “Türk milletinin birlik ve beraberliği, insanlarımız arasındaki kardeşlik hukuku; hem milletimizi hem de devletimizi güçlü kılan bitmez tükenmez hazinemizdir” açıklamasını yaptı.

Paylaşımında “Bu hazineyi korumak için her türlü tedbiri almak, devletimizin asli görevidir” diyen Bozdağ, “hiç kimse,bu hazinemize dokunamayacaktır” ifadelerine yer verdi.