Bozdağ: İsveç’ten heyet gelecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, suçlu iadesi ile ilgili İsveç Adalet Bakanlığı’ndan bir heyetle görüşme yapacağını belirtti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ ve PKK üyelerinin iadesine ilişkin İsveç ve Finlandiya ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Bozdağ, “5-6 Ekim tarihleri arasında İsveç Adalet Bakanlığı’ndan bir heyet ülkemize gelecek” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kabine toplantısının ardından konuştu. Bozdağ, İsveç ve Finlandiya ile görüşmelerin sürdüğünü vurguladı. “FETÖ ve PKK üyelerini Türkiye’ye iade etmelerini bekliyoruz.” dedi.

Bozdağ, şu şekilde konuştu: “5-6 Ekim tarihleri arasında İsveç Adalet Bakanlığı’ndan bir heyet ülkemize gelecek. Bizim bakanlık bürokratlarımız ile iadeler konusunda görüşmeler gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyetinde görüşmeler yapmak üzere Finlandiya’ya gideceğini biliyorum.”

“ABD’ye onlarca klasör gönderdik”

Bakan Bozdağ iki ülkeden iadesi istenen kişiler hakkında Türkiye’de soruşturma ve kovuşturma olduğuna dikkati çekti. Sözü Amerika birleşik devletlerinden istenen iadelere getirdi:

“ABD’den defalarca istedik,onlarca klasör gönderdik. Muhataplarımıza söyledik. ‘Bu dosyalarda delil nedeniyle iade olmazsa hiçbir dosyada iade olmaz’ dedik.”

Adalet Bakanı, Yargı paketi ile ilgili hazırlıklarda ise son aşamaya gelindiğini söyledi. “Meclis açıldığında Meclis gündemine gelmesini ve 1 Ocak’tan önce yasalaştırılmasını planlıyoruz.” dedi.