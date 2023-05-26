Bozdağ: Kılıçdaroğlu yalan söylüyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Yeşil Sol Parti’ye, HDP’ye gönül veren seçmenlere, ‘kayyumları kaldıracağım’ diyor. Diğer bir yandan Ümit Özdağ ile imzaladığı protokolde ‘kayyumlar devam edecektir’ diyor. Bu iki sözü söyleyen de Kılıçdaroğlu. Bu iki sözden biri yalandır. Burada soruyorum; Yeşil Sol Parti ve HDP’ye verdiği sözde mi yoksa Özdağ’la imzaladığı protokolde mi yalan söylüyor” dedi.

Bakan Bozdağ, geldiği Şanlıurfa’da AK Parti Siverek İlçe Bakanlığı’nı ziyaret edip, açıklamalarda bulundu. İkinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimine ilişkin konuşan Bozdağ, milletin nihai bir karar vereceğini, ülkeyi 5 yıl boyunca sözünde duran bir lidere emanet edeceğini söyledi.

Bozdağ, “Değerli hemşehrilerim, sandığa giderken hepimiz pek çok şeyi duyduk, gördük ve değerlendirdik. Liderleri dinledik ve değerlendirdik. 14 Mayıs’ta karar verdik. Şimdi 2 adayla seçime gidiyoruz. 28 Mayıs’ta nihai vereceğiniz kararla Türkiye’nin geleceğini 5 yıl kime emanet edeceğimize karar vereceğiz. Şimdi soru şu; Türkiye’nin geleceğini Kılıçdaroğlu’na mı yoksa Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye mi teslim edeceğiz. Millet, bu 2 sorunun birini evet diyecek. Elbette hepiniz adayların yaptıklarına bakmalısınız, milletin önüne koydukları vaatler son derece önemlidir. Baktığınız zaman Kılıçdaroğlu verdiği sözleri, bugüne kadar yerine getirmeyen bir liderdir. 2019 seçimlerini hatırlayın; tek bir işçi işinden olmayacak demişti. Namus ve şeref sözü vermişti, sadece İstanbul’da 15 binden fazla insanı işten çıkardılar. Ekmeğini elinden aldılar. Diğer belediyeler de çıkardı” dedi.