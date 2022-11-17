Bozdağ: Muhalefet partilerinden umutluyum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmasında muhalefet partisi hakkında konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM’de “nöbetçi bakan” uygulaması kapsamında milletvekilleriyle bir araya geldi, basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.

Bozdağ, başörtüsü düzenlemesine ilişkin anayasa değişikliği teklifiyle ilgili soru üzerine şunları söyledi:

“Anayasa’nın 24’üncü maddesine eklenecek fıkralar ile 41’inci maddenin 1’inci fıkrasında yapılacak değişikliğe ilişkin çalışmalarımızı tamamladık. Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerimizle de bunları görüştük. Muhtemeldir ki önümüzdeki hafta bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin gündemine gelecektir. Ben diğer partilerin de değişiklik önerilerini gördükleri zaman destek verme ihtimallerini çok yüksek görüyorum. Muhalefet partilerinden umutluyum.”