Bozdağ: Omurgasız biri Cumhurbaşkanı seçilemez

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6’lı masayı eleştirerek, kuklalığı kabul eden birinin Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini belirtti.

Zonguldak’ta AK Parti teşkilatında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini eleştirerek, “Bunlar Türkiye’nin geleceğini karartacak siyasal aktörler. Allah bunlara fırsat vermesin. Bu millet ‘Biden Biden ise ben Erdoğan’ım’ diyen güçlü bir liderden sonra, altı liderin kuklalığını kabul eden omurgasız birini bu ülkeye Cumhurbaşkanı seçmez” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Zonguldak İl Teşkilatı’nı ziyaret ederek burada 2023 seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti’nin 15 senedir seçimi başarıyla kazandığını ifade eden Bakan Bozdağ, “AK Parti 15 senedir seçimi başarıyla kazanmıştır. Önce Rabbimin takdiri ve sonra aziz milletimizin takdiri ve tercihi önemlidir. Ama teşkilatlarımızın da bu başarıda gerek sandıklara sahip çıkması gerekse parti politikalarının halkımıza ulaştırılması, anlatılması ve milletimizin dua ve desteğinin temini konusunda büyük payı vardır” diye konuştu.

AK Parti hükumetleri döneminde havalimanı, Çanakkale Köprüsü, TOGG, doğalgaz rezervinin keşfedilmesi gibi icraatlar yapıldığını hatırlatan Bakan Bozdağ, şöyle dedi:

“Birçok şey bu ülkede baştan aşağıya değişti. Bunlar AK Parti olmasa çok net söylüyorum ne İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale 1915 Köprüsü, Nükleer enerji, TOGG, doğalgaz rezervi, bölünmüş yollar, hızlı tren, şehir hastaneleri olurdu. Bunların hepsine muhalefet hayır diyor. İstemeyiz diyor. Muhalefetin ‘evet’ dediği ne var hiçbir şey yok. TOGG’u ürettik yakında satışı başlayacak. Hala inanmıyorlar. Milletin aklını bulandırmak için yalanın bini bir paraya bunları üretip üretip yayıma sokuyorlar. Yarın TOGG yollarda başlayınca acaba ne yalan söyleyecekler merak ediyorum.”

Altılı masanın seçime ilişkin çalışmalarını değerlendiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “İşte bugün de bir araya geldiler. Bir açıklama yapacaklar. Bunların gelecek diye bir derdi yok. Yeni diye bir derdi yok. Farklı diye bir derdi yok. Umut diye bir derdi yok. Tek derdi var. Statükoya geri getirmek. Dünü tekrar tesis edip o dünün Türkiye’ye zarar veren sistemiyle kendi saltanatlarıyla orada ihya etmek. Türkiye’yi düne götürmek, geleceğini karartmak anlamına gelir. Biz geleceğe yürüyoruz. Yarına, yarınlara bakarak yürüyoruz. Türkiye Yüzyılı diyoruz. Türkiye’yi bedel ödediği dönemlere götürerek kimse kuramaz. Bunlar Türkiye’yi geri koalisyonların olduğu, anayasa fırlatarak her şeyin akla takla olduğu bir Türkiye’yi yeniden ihdas etmek istiyorlar. Bunlara geçit vermeyeceğiz. Geriye dönmek yok. Biz ileriye bakacağız. Bu ülkeyi ileriye götürmek için gayretimiz çabamız olacaktır” diye ifade etti.

“CUMHURBAŞKANININ YETKİLERİ PARTİ LİDERLERİ TARAFINDAN PAYLAŞILAMAZ”

Altılı masanın daha aday çıkartma sürecini de değerlendiren Bakan Bozdağ, “Bu altı tane kişi masanın etrafında oturan kişi, lider. Türkiye’yi yönetmeye talip bir Cumhurbaşkanı adayı aramıyorlar. Bunlar bu altı kişinin yönetimine rıza gösterecek onlar ne derse esas duruşa geçecek, onların dediklerini tatbik edecek yöneten değil yönetilen ve altı kişinin emir erliğini kabul eden bir Cumhurbaşkanı adayı arıyorlar. Sorarım Allah vermesin bunlara millet diyelim yetki aktardı. Türkiye’yi kim yönetecek? Bu liderler mi yönetecek yoksa kendilerinin emir erliğini kabul eden Cumhurbaşkanı adayı mı yönetecek? Bunlar ‘Biz yöneteceğiz. Protokol imzalayacağız. Şöyle yapacağız. Böyle yapacağız’ daha şimdiden anayasayı nasıl çiğneyeceklerini konuşuyorlar. Cumhurbaşkanının yetkileri parti liderleri tarafından paylaşılamaz. Yasama, yürütme, yargı ayrıdır. Yürütmenin yetkisini yasama, yasamanın yetkisini yürütme kullanamaz. Ama şimdiden diyorlar ki ‘Biz Cumhurbaşkanının yetkilerini alacağız. Şöyle yapacağız. Böyle yapacağız. Anayasayı ve yasaları bir tarafa koyacağız. Kafamıza göre Türkiye’yi yöneteceğiz.’ Hiç kimse kusura bakmasın bu millet Tayyip Erdoğan gibi kendi hür iradesiyle dirayetli bir şekilde ülkeyi yöneten dışarıda temsil eden, ‘Biden Biden ise ben Erdoğan’ım’ diyen güçlü bir liderden sonra altı liderin kuklalığını kabul eden omurgasız birini bu ülkeye Cumhurbaşkanı seçmez. Bu millet iradesine sahip birini Cumhurbaşkanı seçecektir. Ondan da hiç kimsenin endişesi olmamalıdır” şeklinde sözlerine devam etti.

Muhalefetin 20 yıldır iktidar olmak için uğraştığını ancak yeni tek söz söyleyenin AK Parti olduğuna dikkat çeken Bakan Bozdağ, açıklamalarını şöyle tamamladı:

“Biz 20 yıldır iktidardayız. Muhalefet de 20 yıldır iktidar olmak için uğraşıyor. Yeni tek söz söyleyen varsa AK Parti’dir. Yeni tek proje ortaya koyan varsa yine biziz. Yeni tek eseri hayata geçiren varsa yine biziz. Bunlar bizden daha çok yeni şey söylemesi lazım. Ama bunların bugüne kadar söyledikleri yeni tek bir tane söz yoktur. Öbürlerinde umut yok. Onlar çaresiz vaka. Onlar önce kendilerine baksınlar. Kendisi için umut olamayanlar kendisi için bir şey vadedemeyenler başkaları için umut olamazlar, bir şey vadedemezler. Bunlar Türkiye’nin geleceğini karartacak siyasal aktörler. Allah bunlara fırsat vermesin. Milletimiz bunlara fırsat vermesin. AK Parti teşkilatları bunlara fırsat vermemek için gecesini gündüzüne katarak çalışmak zorundadır. Ben çalıştığınıza inanıyorum.”