Bozdağ: Referandum ortaya çıkar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü ve aile düzenlemesini içeren Anayasa değişikliği hakkında açıklama yaptı.

Bakan Bozdağ, başörtüsüne anayasal güvenci konusunda yapılan anayasa değişikliği teklifi ve gelinen süreci, aralık ayı başında Meclis gündemine gelmesi beklenen yeni yargı paketi ile infaz düzenlemesine ilişkin konuştu. Bakan Bozdağ, “Sayın Kılıçdaroğlu durduk yerde neden bu konuyu gündeme getirdi? Kendi ve sözcülerinin açıklamalarına baktığımızda toplumda bir endişe olduğunu, ‘Acaba CHP güç sahibi olursa; Türkiye’de başörtüsü konusundaki kazanılmış haklar ve gelinen noktada bir dönüş olur mu?’ bu endişeyi belli ki CHP’liler arazide gördüler. Bu endişeye bir karşılık olarak, ‘biz gelirsek bunlar olmayacak’ mesajını vermek ve siyasi bir hesapla bunu yaptığı görülüyor” dedi. Bozdağ, bu teklifin verilişini sağlayan bir başka şeyin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu, yeni sistemde iktidar olmak için yüzde 50+1 gerektiğini, CHP’nin yüzde 25 olan oyunu artırmak için kendi dışındaki çevrelere açılmak istediğini söyledi.

Bozdağ, Türkiye’de başörtüsü ile ilgili yaşanan her sıkıntıda, CHP’nin, Anayasa Mahkemesi’ne gittiğini hatırlattı. Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu’nun kanun teklifi üzerine; anayasa ile bu işi kalıcı olarak Türkiye’nin gündemi dışına çıkarmak istediğini hatırlatarak, şöyle dedi:

“Geçmişe baktığımızda kanunun bu işi çözmediği çok açık. Rahmetli Turgut Özal’ın başbakanlığı döneminde YÖK Kanunu’na ek 16’ncı madde konuldu, serbestlik getirildi. Anayasa Mahkemesi iptal etti. Daha sonra 1989 yılında ek 17’nci madde yapıldı ve yüksek öğretim kurumlarında ‘kılık kıyafet serbesttir’ deniliyor. Anayasa Mahkemesi’ne konu taşındı. Anayasa Mahkemesi ek 16’ıncı maddenin değişiklik kararındaki gerekçesini tekrar ve teyit etti. Bu gerekçe geçerli olmak kaydıyla ek 17’nci madde iptal edilmedi. Kanun hala yürürlükte. Sene 1989 o günden 2013 yılının sonuna kadar başörtüsü yasağı, hem üniversitelerde hem kamuda uygulandı mı? Uygulandı. Yani kanunun yetmediğini, kanunun yeterli güvenceyi sağlamadığını maalesef Türkiye tecrübesiyle öğrendi. Onun için biz Türkiye’de siyasi dengeler değiştiğinde veya iklim farklılaştığında birileri yeniden başörtü zulmünü bir hak gibi sunmasın, kadınlarımız arasında başı açık, başı örtülü ayırımı yapılmasın diye Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından, ‘gelin bunu anayasal güvenceye kavuşturalım’ teklifi geldi. Çünkü anayasayı değiştirmek öyle mümkün değil.”