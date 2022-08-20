Bozdağ: Terör suçlularını iade etmediler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamasında Finlandiya ile İsveç’in terör suçlularını iade etmediğini belirtti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gaziantep’teki kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktaran Bozdağ hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa diledi.

Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’le imzaladığı mutabakata ilişkin açıklamalarda bulunan Bozdağ, iade işlemlerine ilişkin bir soruya da cevap verdi.

Bakan Bozdağ, İsveç’in şimdiye kadar sadece 1 kişiyi iade ettiğini söyledi.

İade edilen kişinin dolandırıcılık suçundan arandığını belirten Adalet Bakanı, “İsveç ve Finlandiya terör suçlarından istenen kimseyi Türkiye’ye iade itmemiştir. Bu mutabakattan sonra daha önce gönderdiğimiz talepleri yenilediğimiz gibi, yeni talepleri ve daha önce reddettikleri talepleri ilettik. Bu taleplere ilişkin olumlu ya da olumsuz bir cevap yok. Bizim talebimiz terörle suçlanan kişilerin iade edilmesi” dedi.