Bozdağ: TTB çalışmasını bitirdik

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü düzenlemesine ilişkin konuştu ve konunun önümüzdeki hafta Meclis’e geleceğini söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Son şekli verildi. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta Meclis’te olacak. Muhalefet ile Meclis’e sunulduktan sonra temas olabilir” açıklamasında bulundu.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bozdağ, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile ilgili çalışmanın bitirildiğini fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a henüz sunulmadığını belirtti. Anayasa çalışmalarına ilişkin soru üzerine Bozdağ, “Anayasa’nın son şekli verildi. (Muhalefetle istişare süreci) Zaten ziyaretimizi yaptık. Görüşlerini, desteklerini kendilerinden talep ettik. Ayrı bir ziyaret olur mu onu bilemem. Şu anda yeni bir ziyarete ihtiyaç gözükmüyor” dedi. Bozdağ, başörtüsü düzenlemesine ilişkin de konuşarak, “Son şekli verildi. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta Meclis’te olacak. Muhalefet ile Meclis’e sunulduktan sonra temas olabilir” ifadelerini kullandı.