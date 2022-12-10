Bozdağ’dan 6’lı masaya tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçime dair açıklama yaptı ve 6’lı masayı sert bir dille eleştirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6’lı masanın Türkiye’de gelişen olaylara karşı duyarsız kaldıklarından bahsederek “Yunanistan’ı gördü, Amerika’sı gördü, İsrail’i gördü ama 6’lı masa yok, görmüyor” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde partisinin genişletilmiş ilçe danışma toplantısına katıldı. Çayıralan İlçe Başkanlığında vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Bozdağ toplantıda seçimleri işaret ederek, “Önümüzdeki dönemde seçime gidiyoruz. Ve muhalefet partileri var. Millet İttifakı var. Cumhur İttifakı var. Çok net söylüyorum. Bugün bu milletin geleceğine dair tek cümle kuran Parti AK Partidir, Cumhur İttifakı’dır. Gençlerin, yetişkinlerin, hayallerini gerçekleştirmiş pekçok hayalini gerçeğe dönüştürmüş yeni dönemde de hayallerini gerçeğe dönüştürecek tek kadro, AK Parti kadrosu, Cumhur İttifakı kadrosudur. Umut veren, yarın diyen, yarınların ötesi diyen Türkiye’yi uzayda da, havada da, karada da, denizde de daha güçlü kılacağız diyen bu kadrodur. Biz yeniyi söyleyen umudu diri tutan ve her dem tazelenen bir anlayışla yolumuza gidiyoruz. Ama bakın öbürlerine yeni bir şey söylüyorlar. Ben Çayıralanlı kardeşlerime sizin şahsınızda aziz milletime soruyorum. Yeni bunların kurdukları tek bir cümle var mı? Yok. Umut var mı? Yok. Gelince şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Peki kardeşim nasıl yapacaksın? Öbürüne bunu yapacağız, berikine şunu yapacağız. Peki kardeşim nasıl yapacaksın? Vatandaş sorduğunda nasıl yapacaksınız? Sorunun cevabını vermekten acizler. Alavere, dalavereyle aziz Türk milletini aldatabileceklerine inanıyorlar. Yeni ne söylüyorlar? Yok. Umut vaat ediyorlar mı? Yok. Telkin ediyorlar mı? Yok. Yeni bir fotoğraf ortaya koyuyorlar mı? Yok. Ortaya konan fotoğraf eski Türkiye’nin fotoğrafıdır. Burada benim gibi yaşça kıdemli pek çok dostlarım var, görüyorum. Onlar çok iyi bilirler. Koalisyonla yönetilen Türkiye’nin halini” dedi.

Ülkede yaşanan gelişmelere 6’lı masanın duyarsız kaldığına da değinen Bakan Bozdağ, “Tayyip Erdoğan, milleti iktidar yaptı. İktidarın sahibi aziz Türk milletidir. Siz iktidarsınız. Esasında bunlar bir yönüyle milleti de iktidardan indirmek istiyorlar. Çok değerli kardeşlerim, olanı biteni ben sizin çok iyi gördüğünüze inanıyorum. Türkiye’mizin büyümesi, gelişmesi, kalkınması konusunda yapılanların çok ama çok iyi gördüğünüzü biliyoruz. Ama bu 6’lı masadakiler olanı biten görmüyor. Takdir de etmiyorlar. Bölünmüş yollardan her gün geçiyor. Ya Allah razı olsun demiyorlar. Ya bunu da bunlar yaptı demiyorlar. Hastası olduğunda ya da kendi rahatsız olduğunda, dün cenazelerin dahi rehin tutulduğu hastaneler, sağlık sistemi uygulamasını tedavülden kaldıran bu uygulamaları görün. Takdir etmiyorum. Şimdi bakıyorsunuz 250 bin konut hamlesi yapıyoruz. Bir milyon TOKİ marifetiyle konut sahibi olmuşuz. Bu konutta oturuyorlar. Ülkenin dört bir yanını doğal gazla donatmışız. Çayıralan veya Yozgat’ın bütün ilçelerine bakın, Türkiye’ye bakın. Biz gelmeden önce ne vardı? Şimdi ne var? Biz yerli ve milli otomobili hayata geçireceğiz diyoruz. İnanmıyorlar, fabrika yok diyor. Yapamaz diyor. Ve ilk banktan törenini yapıyoruz. Gelip katılmıyor. Yerli otomobil, TOGG yollarda. Seyahat için gün sayarken bunların gözü bu 6’lı masadakilerin gözü maalesef TOGG’u görmüyor. Yarın bu TOGG’a bineceksiniz. Yani inşallah o zaman da görürsünüz. Bu TOGG’u Türk milleti yaptı. Türk mühendisleri yaptı. Türklerin öz malıdır diye inşallah sahip çıkarsınız. Ama gördük yok. Türkiye Türkiye ilk defa sondaj gemileri aldı. Arama tarama denizlerde, arama tarama yapan doğal gaz, petrol arayan gemiler aldı. Gemileri gören yok. Altılı masa yok. Görmüyor. Yunanistan gördü. Amerika’sı gördü. İsrail’i gördü” şeklinde konuştu.