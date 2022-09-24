Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’na tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine yanıt verdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir’de yaptığı konuşmasını hatırlatarak, “Bir siyasi partinin genel başkanın teşkilatlarına kendisine güven konusunda sorunları olduğunu ve kendisinin de teşkilatlarına güven konusunda sorunu olduğunu bu kadar açık, bu kadar şeffaf izah ettiğine hiç şahit olmadım. Senin arkadaşların henüz senin adaylığın konusunda müttefik değiller. O zaman Türk milleti senin cumhurbaşkanlığın konusunda nasıl ittifak sağlasın?” dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, muhalefeti eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun dün İzmir’de yaptığı konuşmasını hatırlatan Bakan Bozdağ, şöyle konuştu:

“Yani Sayın Kılıçdaroğlu yaklaşık 15 yıldır genel başkanlık yaptığı bir partinin üyelerine diyor ki ‘Siz gerçekten benimle misiniz’. Demek ki üyelerinden şüphesi var. ‘Gerçekten ben size yaslanabilir miyim? Kiminiz bilerek kiminiz bilmeyerek bana zarar veriyorsunuz’ diyor. ‘Ben hissetmem lazım, sizin benimle birlikte olduğunuzu’. Demek ki hissedemiyor, kalben hissedemiyor. Ben buradan üzüntümü ifade etmek isterim. Bir siyasi partinin genel başkanın teşkilatlarına kendisine güven konusunda sorunları olduğunu ve kendisinin de teşkilatlarına güven konusunda sorunu olduğunu bu kadar açık, bu kadar şeffaf izah ettiğine hiç şahit olmadım. Senin arkadaşların henüz senin adaylığın konusunda müttefik değiller. O zaman Türk milleti senin cumhurbaşkanlığın konusunda nasıl ittifak sağlasın? Senin arkadaşların Türkiye’nin geleceğini sende görmüyorlar, sana umut bağlamıyorlar. O zaman Türk milleti Türkiye’nin geleceğini sende nasıl görsün, sana nasıl umut bağlasın? Senin arkadaşlarına sen güvenmiyorsun. Sonuçta bu bir kadro işi. Senin güvenmediklerine bu millet nasıl güvensin? Senin arkadaşlarına sen diyorsun ki ‘Ben sırtımı size yaslayabilecek miyim?’. Onlara sırtını dayamakta tereddüt halindesin. Bu millet sana sırtını niye dayasın ya da senin sırtını dayamana niye izin versin? Önce siz bir işe çıkarken evden icazeti alırsınız. Belli ki Sayın Kılıçdaroğlu henüz evinden icazet almış değil. Onun için biz şunu söylüyoruz; kendi liderine dahi güvenmeyen ve liderin de bu güvensizliği hissettiği bir ortam Türkiye’nin hayrına bir ortam değildir. Sayın Cumhurbaşkanı’mıza güvenmeyen bir Şefaatlili var mı? Yok. Yozgatlı var mı, AK Parti’li var mı? Yok Allah’a hamdolsun. Biz hep milletimize güvendik, hep milletimize dayandık, hep milletimize yaslandık.”

Bakan Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun, sözlerinin bir kısmını ‘6’lı- 7’li masa’ya da söylemiş olabileceğine işaret ederek, “‘Ben size güvenebilecek miyim, size yaslanabilecek miyim, size dayanabilecek miyim? Siz kanaatlerinizi daha ne kadar açık açık söylemekten, adaylığımı bana hissettirmekten çekineceksiniz?’ diye biraz da oraya bir gönderme olabilir mi? Olabilir ama onun takdiri. Fakat şu bir gerçek; Türkiye’de cumhurbaşkanı olmanın yolu millete yaslanmaktan geçer. Türkiye’de cumhurbaşkanı olmanın yolu millete dayanmaktan geçer. Kim ki millete yaslanmazsa kim ki millete dayanmazsa bu ülkede seçimlik hiçbir göreve gelemez. Millete yaslanacak, millete dayanacaksınız” dedi.